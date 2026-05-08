Panini non farà più le figurine dei Mondiali la Fifa cede tutto a Fanatics

A partire dal 2031, la Fifa cambierà fornitore esclusivo delle figurine dei Mondiali e di altri oggetti da collezione, lasciando il posto a una nuova azienda. La decisione arriva dopo un lungo accordo con l’attuale partner, che da anni distribuisce le figurine legate alle competizioni mondiali di calcio, calcio a 5 e beach soccer. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato riguardo alla nuova collaborazione o alle tempistiche di transizione.

Addio Panini, spazio a Fanatics. La Fifa, la federazione internazionale che governa gli sport del calcio, del calcio a 5 e del beach soccer, ha annunciato che tra cinque anni, dal 2031, il suo fornitore esclusivo delle figurine dei Mondiali e altri oggetti da collezione non sarà più l'azienda.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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La FIFA ha annunciato che dal 2031 il suo fornitore esclusivo di figurine e altri oggetti da collezione non sarà più l’azienda italiana Panini, ma quella statunitense Fanatics x.com