Il K-beauty continua la sua conquista globale e questa volta ha appena messo a segno un colpo enorme: Kendall Jenner è stata nominata prima Global Ambassador di Anua. Il brand skincare coreano, diventato virale negli ultimi anni grazie a TikTok e alle sue formule minimal ma efficaci, ha annunciato la collaborazione il 1° giugno, segnando un nuovo capitolo nella sua espansione internazionale. Kendall + Anua: un match che era già scritto. Se seguite Kendall da un po’, probabilmente avete già visto comparire prodotti Anua nei suoi contenuti social. Ed è proprio questo il punto su cui il brand ha voluto costruire la partnership. Nella campagna... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kendall Jenner è la nuova face card di Anua e il K-beauty non è mai stato così mainstream

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Kendall Jenner denies plastic surgery rumors

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