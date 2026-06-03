Kendall Jenner è la nuova face card di Anua e il K-beauty non è mai stato così mainstream

Da metropolitanmagazine.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kendall Jenner è stata nominata prima Global Ambassador di Anua, marchio di K-beauty. La modella rappresenterà il brand a livello internazionale. La nomina segna un passo importante per la diffusione del K-beauty nel mondo mainstream.

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Il K-beauty continua la sua conquista globale e questa volta ha appena messo a segno un colpo enorme: Kendall Jenner è stata nominata prima Global Ambassador di Anua. Il brand skincare coreano, diventato virale negli ultimi anni grazie a TikTok e alle sue formule minimal ma efficaci, ha annunciato la collaborazione il 1° giugno, segnando un nuovo capitolo nella sua espansione internazionale. Kendall + Anua: un match che era già scritto. Se seguite Kendall da un po’, probabilmente avete già visto comparire prodotti Anua nei suoi contenuti social. Ed è proprio questo il punto su cui il brand ha voluto costruire la partnership. Nella campagna... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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