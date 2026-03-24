C’è qualcosa nell’aria — e no, non è solo profumo. È quella sensazione da “getting ready with the girls” prima di uscire, playlist giusta, luce dorata, zero stress. Ed è esattamente da lì che nasce la nuova mossa di Kendall Jenner: il suo brand 818 Tequila entra ufficialmente nel mondo beauty con una collab che ha già tutte le vibes giuste. Spoiler: non è la solita celebrity drop fatta tanto per. 818 diventa beauty: il drop di Kendall Jenner è già Coachella-coded. La capsule si chiama Amber & Agave ed è stata creata insieme a Salt & Stone, uno di quei brand che le beauty girlies conoscono già (e approvano). Minimal, sostenibile, profumi super curati — praticamente il match perfetto con l’universo di Kendall. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tequila, glow e Coachella energy: Kendall Jenner entra nella beauty era (e sì, è già un mood)

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