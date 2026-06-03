Kendall Jenner e Jacob Elordi | dopo mesi di indiscrezioni la conferma della storia arriva nel modo più inaspettato

Kendall Jenner e Jacob Elordi sono stati fotografati insieme mentre si tenevano per mano in una strada pubblica, confermando così la loro relazione. Dopo mesi di voci e speculazioni, le immagini sono state scattate senza preavviso, senza apparizioni pubbliche ufficiali o annunci sui social media. La coppia non aveva ancora commentato ufficialmente la loro relazione prima di essere paparazzata in questa occasione.

La top model e l’attore di Euphoria, Frankenstein e Cime tempestose erano stati pizzicati mentre scambiavano qualche parola al Vanity Fair Oscar Party di marzo. In seguito sono stati avvistati insieme al Coachella e, a maggio, si sono concessi una fuga alle Hawaii: uno scatto rubato che li ritraeva in spiaggia ha iniziato rapidamente a circolare sui social. Infine, i due sono stati sorpresi in auto insieme a Timothée Chalamet e Kylie Jenner per un double date decisamente stellare. In tutte queste occasioni, però, Kendall e Jacob non sono mai stati immortalati in modo nitido: una volta sono di spalle, un’altra si coprono il volto con una mano oppure vengono fotografati senza rendersi conto di essere osservati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Kendall Jenner and Jacob Elordi have sparked fresh romance speculation after being seen together

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