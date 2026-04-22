Da alcuni mesi, si parla di una relazione tra un attore molto richiesto e una delle modelle più note. I due sono stati visti spesso insieme e la loro frequentazione ha attirato l’attenzione dei media. La notizia della loro relazione si è diffusa rapidamente, considerando la notorietà di entrambi nel loro settore. La coppia ha preferito non commentare pubblicamente la loro storia.

Lui è uno degli attori più richiesti della sua generazione, lei è una delle modelle più famose. E per questo mantenere segreta la loro storia d’amore è praticamente impossibile. Stando a diverse indiscrezioni, Kendall Jenner e Jacob Elordi starebbero vivendo una relazione passionale e riservata da tempo, pur continuando a mantenere il silenzio. A far da Cupido una persona speciale per entrambi: Kylie Jenner. Kendall Jenner e Jacob Elordi stanno insieme. Kendall Jenner e Jacob Elordi si frequenterebbero dallo scorso febbraio. Dunque molto prima che esplodessero i rumors al Coachella. A far scattare il chiacchiericcio era stata una segnalazione di Deuxmoi, secondo cui i due sarebbero stati avvistati mentre si scambiavano baci appassionati e momenti di grande complicità al party post festival organizzato da Justin Bieber.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kendall Jenner e Jacob Elordi insieme da mesi, Kylie cupido

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