Kendall Jenner e Jacob Elordi confermano di essere la nuova coppia da tenere d’occhio E a ben guardare i loro look erano già coordinati

Kendall Jenner e Jacob Elordi sono stati fotografati durante un appuntamento a Tokyo e ora confermano di essere una coppia. I loro look apparivano già coordinati durante l'incontro.

Dopo essere stati fotografati durante un appuntamento a Tokyo, Kendall Jenner e Jacob Elordi confermano di essere la nuova coppia da tenere d’occhio. E a ben guardare, i loro look erano già perfettamente coordinati molto prima della relazione. Nel tempo, infatti, emergono numerose affinità stilistiche. Entrambi hanno indossato cappotti neri lunghi abbinati a jeans svasati e occhiali da sole scuri, costruendo un’estetica essenziale dal sapore anni Novanta. Un linguaggio minimal che ritorna anche in altre occasioni, dove le silhouette pulite diventano il filo conduttore. La sintonia prosegue nei look in pelle: giacche biker abbinate ad accessori neri, con Kendall in pantaloni in satin bianco e Jacob in total black, tra contrasti cromatici calibrati e un equilibrio visivo studiato. 🔗 Leggi su Amica.it

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Kendall Jenner y Jacob Elordi destapan romance en Coachella

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