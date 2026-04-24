Kendall Jenner e Jacob Elordi sono una nuova coppia | Si frequentano da mesi

Dopo i rumor emersi durante il Coachella, arrivano conferme sulla relazione tra l’attore e il modello. Sono stati avvistati insieme in diverse occasioni nelle ultime settimane, alimentando le speculazioni sulla loro frequentazione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma alcuni testimoni hanno riferito di averli visti in compagnia l’uno dell’altra più volte. La coppia si sarebbe conosciuta alcuni mesi fa e avrebbe iniziato a uscire insieme.

Arrivano nuove conferme sulla relazione tra Jacob Elordi e Kendall Jenner dopo i rumor nati durante il Coachella. Per la modella si tratterebbe della prima frequentazione importante dopo la rottura con Bad Bunny.🔗 Leggi su Fanpage.it

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