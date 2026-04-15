Durante il festival musicale in California, sono state avvistate insieme due celebrità, che hanno mostrato un atteggiamento molto vicino e complice. Le immagini scattate sul posto mostrano i due mentre si intrattengono in conversazioni ravvicinate e sorrisi, suscitando grande attenzione tra i fan e i media. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma gli sguardi e i gesti hanno alimentato le ipotesi di una possibile nuova relazione.

La primavera, si sa, è la stagione delle rinascite e degli amori che sbocciano all’improvviso e, anche quest’anno, il mondo delle celebrity non delude: tra conferme e nuovi flirt, le coppie iniziano a far sognare e discutere i fan. Se ormai relazioni come quella tra Gigi Hadid e Bradley Cooper sembrano sempre più solide, così come quella tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulle nuove possibili coppie che stanno accendendo il gossip internazionale. Tra le più chiacchierate degli ultimi mesi c’è senza dubbio il presunto legame tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton, un mix di glamour e adrenalina che incuriosisce sempre di più.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jacob Elordi e Kendall Jenner, complicità speciale al Coachella: nuova coppia in vista?

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