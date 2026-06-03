Il brano Pinky Up è tornato nella classifica Hot 100 dopo la partecipazione agli AMA, influenzata dalla performance durante l’evento. La canzone ha guadagnato diverse posizioni rispetto alla settimana precedente. Anche altri brani presenti nel catalogo dell’artista hanno registrato aumenti di posizioni, senza però raggiungere i livelli di Pinky Up. La presenza agli AMA sembra aver avuto un impatto diretto sulla scalata in classifica di alcuni titoli.

Come ha influito la performance agli AMA sul ritorno di Pinky Up?. Quali altri brani del catalogo hanno registrato un balzo in classifica?. Perché l'album SIS sta scalando le classifiche di vendita dopo trentatré settimane?. Quanto influenzerà la posizione nell'Artist 100 il futuro commerciale del gruppo?.? In Breve Pinky Up raggiunge il 92° posto nella Hot 100 il 2 giugno.. EP SIS entra al 141° posto nella classifica dei 200 album più popolari.. Beautiful Chaos sale all'110° posto dopo 48 settimane di permanenza.. SIS raggiunge il 13° posto nella classifica vendite alla 33ª settimana.. KATSEYE rientra nelle classifiche dopo la performance agli American Music Awards. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - KATSEYE vola in classifica: Pinky Up torna nella Hot 100 dopo gli AMA

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

KATSEYE conquista nuovi record: PINKY UP vola nelle classifiche USAIl singolo PINKY UP del gruppo KATSEYE ha raggiunto nuove posizioni nelle classifiche musicali degli Stati Uniti e internazionali.

KATSEYE conquista gli AMA: debutto e 3 nomination a Las VegasLe nomination per i prossimi American Music Awards hanno annunciato la presenza delle KATSEYE, che sono state nominate in tre categorie.