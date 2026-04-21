KATSEYE conquista gli AMA | debutto e 3 nomination a Las Vegas

Le nomination per i prossimi American Music Awards hanno annunciato la presenza delle KATSEYE, che sono state nominate in tre categorie. La cerimonia si terrà a Las Vegas e rappresenta il debutto del gruppo in questa manifestazione. Le artiste saliranno sul palco per ricevere i riconoscimenti e partecipare alla premiazione. Questa partecipazione segna un momento importante per la carriera delle KATSEYE nel panorama musicale.

Le nomination per la prossima edizione degli American Music Awards hanno confermato il coinvolgimento delle KATSEYE, che saliranno sul palco della cerimonia a Las Vegas. L’annuncio ufficiale è arrivato il 21 aprile, rivelando che il gruppo si esibirà durante lo show previsto per il 25 maggio alle ore 20:00 ET (5:00 PM PT). Tre categorie in palio e un debutto sul grande palco. Il percorso del gruppo verso la serata di gala sarà segnato da tre possibili riconoscimenti. Le KATSEYE sono infatti candidate come New Artist of the Year, oltre a essere inserite nella categoria Breakthrough Pop Artist. Un terzo premio è in gioco per il video musicale intitolato Gnarly, che ha ottenuto una nomination nella sezione Best Music Video.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - KATSEYE conquista gli AMA: debutto e 3 nomination a Las Vegas Notizie correlate Bruno Mars: debutto trionfale del tour a Las VegasBruno Mars ha dato il via al suo attesissimo tour mondiale da record, The Romantic Tour, con il primo di due show sold-out a Las Vegas presso... Con Polselli la pizza romana croccante conquista Las VegasC’è un momento, nelle grandi fiere internazionali, in cui il rumore si placa e resta soltanto il profumo: quello vivo, antico e insieme modernissimo...