KATSEYE conquista nuovi record | PINKY UP vola nelle classifiche USA

Il singolo PINKY UP del gruppo KATSEYE ha raggiunto nuove posizioni nelle classifiche musicali degli Stati Uniti e internazionali. Con questo risultato, il brano si aggiunge ai successi recenti della band, confermando la sua presenza nelle chart di diverso livello. La canzone ha ottenuto un riscontro positivo tra il pubblico e ha consolidato la sua posizione nelle graduatorie musicali.

Il nuovo singolo delle KATSEYE, intitolato PINKY UP, ha appena segnato un punto decisivo nella traiettoria commerciale del gruppo, raggiungendo posizioni inedite nelle classifiche musicali statunitensi e internazionali. Il brano ha debuttato alla ventottesima posizione sulla Hot 100, stabilendo il record personale per la formazione in questa specifica classifica americana, mentre sul fronte del Global 200 ha ottenuto il ventesimo posto, superando così i precedenti traguardi raggiunti dal collettivo. L’evoluzione dei numeri tra streaming e classifiche globali. Analizzando l’impatto mediatico della nuova uscita, emerge come PINKY UP sia riuscito a scalare anche altre rilevanti metriche di ascolto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - KATSEYE conquista nuovi record: PINKY UP vola nelle classifiche USA Notizie correlate BTS, trionfo totale: l’album ARIRANG conquista 7 classifiche USAIl dominio globale dei BTS si rinnova con il terzo periodo di successi consecutivi per l’album ARIRANG, che mantiene la vetta delle classifiche... KATSEYE conquista gli AMA: debutto e 3 nomination a Las VegasLe nomination per la prossima edizione degli American Music Awards hanno confermato il coinvolgimento delle KATSEYE, che saliranno sul palco della...