Kate Middleton ha partecipato a un ricevimento per il 125° anniversario di un ente dedicato alla ricerca sul cancro. Indossava un abito firmato Rodarte, decorato con cuoricini, scelto appositamente per l'occasione. La principessa del Galles ha scelto un look con un motivo che reinterpreta i pois, evidenziando un tocco di personalità e attenzione alla causa. La serata si è svolta in un ambiente formale e di grande rilevanza per l'organizzazione.

Il 2024 è un anno difficile da dimenticare poiché, a distanza di poco tempo, sia alla principessa del Galles sia al sovrano è stato diagnosticato il cancro: due forme tumorali diverse di cui non sono stati resi noti i dettagli. Dopo i momenti più duri, entrambi si sono spesi per attività di sensibilizzazione. E così Re Carlo, proprio dal 2024, è patron della Cancer Research UK, la principale organizzazione benefica al mondo per la lotta contro il tumore al quale era dedicato l'evento organizzato in uno dei più antichi palazzi reali di Londra. Ai padroni di casa, re Carlo e la regina Camilla, annunciati insieme al duca e alla duchessa di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton, vestita di cuoricini per sostenere la ricerca sul cancro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kate Middleton, l’abito a cuoricini da 1.520 euro divide: “Non è vintage, è vecchio”Kate Middleton è apparsa di nuovo in pubblico dopo il viaggio in Italia, indossando un abito a cuoricini dal costo di 1.

A Verona il valore del “5 per mille” scende in piazza per sostenere la ricerca sul cancroA Verona è partito un tour nazionale che coinvolge cittadini e ricercatori per illustrare i risultati ottenuti grazie ai fondi del “5 per mille”...

Temi più discussi: Kate Middleton cede al look tomato red: il significato del vestito a cuori con re Carlo; Da Kate Middleton a Lady Diana: gli abiti floreali più belli delle royal; La collezione di insetti preziosi che volano sui vestiti della regina Camilla; Il look romantico della principessa Kate: una stampa a cuoricini per sostenere la ricerca sul cancro.

sei dua lipa perchè ti sposi vestita da kate middleton sono Stanca di questa moda così modesta e conservatrice x.com

Kate Middleton, vestita di cuoricini per sostenere la ricerca sul cancroPer il ricevimento in occasione del 125° anniversario del Cancer Research UK la principessa del Galles ha sfoderato un abito nuovo di zecca firmato Rodarte che reinterpreta il concetto di pois. Un mod ... vanityfair.it

Kate Middleton, il look simbolico per celebrare l'ente di ricerca sul cancro: il significato del vestito rosso a cuoriKate Middleton e Re Carlo sono apparsi insieme, uno accanto all'altra, per celebrare il 125° anniversario di Cancer Research UK, la ... msn.com