Kate Middleton è apparsa di nuovo in pubblico dopo il viaggio in Italia, indossando un abito a cuoricini dal costo di 1.520 euro. Il vestito ha suscitato commenti contrastanti, con alcuni che hanno definito il capo come vecchio e non vintage. La scelta dell’outfit ha attirato l’attenzione sui social media, dove è stato criticato per l’aspetto eccessivamente usurato. La Principessa non ha rilasciato dichiarazioni sulla sua scelta di abbigliamento.

Kate Middleton è tornata finalmente in pubblico dopo il viaggio in Italia. La Principessa del Galles ha partecipato con Re Carlo e la Regina Camilla a un party in favore della ricerca contro il cancro, dove si è presentata con un abito rosso a cuoricini bianchi, firmato Rodarte, che ha fatto molto discutere. Kate Middleton, insieme con Carlo per una giusta causa. Dopo il viaggio a Reggio Emilia a metà maggio, Kate Middleton non era più apparsa in pubblico. Anche se si è molto parlato di lei, tra probabili viaggi in India e le frasi d’amore che William ha pronunciato nei suoi confronti. Kate, insieme a Re Carlo, ha partecipato a un ricevimento a St. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, l’abito a cuoricini da 1.520 euro divide: “Non è vintage, è vecchio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kate Middleton, un abito 3D e un cappellino vintage per il Garden Party a Buckingham PalaceDurante il Garden Party a Buckingham Palace, la principessa di Galles ha indossato un abito color panna di Self-Portrait, caratterizzato da dettagli...

Dall’abito da sposa di Kate Middleton alle sneakers bianche: perché Alexander McQueen è in crisiUna casa di moda famosa per i suoi abiti da sposa e le sneakers bianche sta affrontando un periodo difficile.

Temi più discussi: Da Kate Middleton a Lady Diana: gli abiti floreali più belli delle royal; Kate Middleton in abito rosso a cuori per celebrare l'ente di ricerca sul cancro; Kate Middleton anticipa l’estate con il look rosso: i pois dell’abito sono dei mini cuori; Kate Middleton, i look estivi più belli: l’elegante trucco contro il caldo.

Gli asili più belli del mondo. Una settimana dopo la visita di Kate Middleton. x.com

Kate Middleton, il look simbolico per celebrare l'ente di ricerca sul cancro: il significato del vestito rosso a cuoriKate Middleton e Re Carlo sono apparsi insieme, uno accanto all'altra, per celebrare il 125° anniversario di Cancer Research UK, la ... msn.com

Kate visita con bambini e genitori alla Scuola Comunale d'infanzia, una scuola materna comunale per bambini di 3 – 6 anni durante il primo giorno della sua visita a Reggio Emilia reddit

Kate Middleton rilancia l’abito pied de poule ma è fin troppo castigatoKate Middleton è tornata in pubblico per una visita all’ente benefico dedicato alla salute mentale infantile, Anna Freud dove è stato presentato un nuovo progetto. La Principessa del Galles si è ... dilei.it