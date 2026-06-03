Kate Middleton l’abito a cuoricini da 1.520 euro divide | Non è vintage è vecchio
Kate Middleton è apparsa di nuovo in pubblico dopo il viaggio in Italia, indossando un abito a cuoricini dal costo di 1.520 euro. Il vestito ha suscitato commenti contrastanti, con alcuni che hanno definito il capo come vecchio e non vintage. La scelta dell’outfit ha attirato l’attenzione sui social media, dove è stato criticato per l’aspetto eccessivamente usurato. La Principessa non ha rilasciato dichiarazioni sulla sua scelta di abbigliamento.
Kate Middleton è tornata finalmente in pubblico dopo il viaggio in Italia. La Principessa del Galles ha partecipato con Re Carlo e la Regina Camilla a un party in favore della ricerca contro il cancro, dove si è presentata con un abito rosso a cuoricini bianchi, firmato Rodarte, che ha fatto molto discutere. Kate Middleton, insieme con Carlo per una giusta causa. Dopo il viaggio a Reggio Emilia a metà maggio, Kate Middleton non era più apparsa in pubblico. Anche se si è molto parlato di lei, tra probabili viaggi in India e le frasi d’amore che William ha pronunciato nei suoi confronti. Kate, insieme a Re Carlo, ha partecipato a un ricevimento a St. 🔗 Leggi su Dilei.it
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