A Verona il valore del 5 per mille scende in piazza per sostenere la ricerca sul cancro

A Verona è partito un tour nazionale che coinvolge cittadini e ricercatori per illustrare i risultati ottenuti grazie ai fondi del “5 per mille” destinati alla ricerca sul cancro. L’iniziativa mira a far conoscere l’impatto di questa forma di finanziamento sulla lotta alle malattie oncologiche, coinvolgendo il pubblico in incontri pubblici e incontri con gli esperti del settore. La manifestazione si svolge nelle piazze della città e si sposterà in altre località italiane.