A Verona il valore del 5 per mille scende in piazza per sostenere la ricerca sul cancro
A Verona è partito un tour nazionale che coinvolge cittadini e ricercatori per illustrare i risultati ottenuti grazie ai fondi del “5 per mille” destinati alla ricerca sul cancro. L’iniziativa mira a far conoscere l’impatto di questa forma di finanziamento sulla lotta alle malattie oncologiche, coinvolgendo il pubblico in incontri pubblici e incontri con gli esperti del settore. La manifestazione si svolge nelle piazze della città e si sposterà in altre località italiane.
Parte da Verona il tour nazionale che mette in contatto cittadini e ricercatori per raccontare i risultati della ricerca oncologica sostenuta grazie ai fondi del 5 per mille.L'evento si terrà sabato 18 aprile dalle 10.00 alle 18.00 in Piazza Bra. Ricercatrici e ricercatori sostenuti da AIRC. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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