Kate Middleton e Re Carlo collaborano in un progetto benefico, secondo fonti ufficiali. La duchessa di Cambridge si dedica ad attività di volontariato e sostegno a cause sociali, mentre il sovrano si impegna in iniziative di beneficenza e rappresentanze ufficiali. La loro collaborazione riguarda specifici programmi di volontariato e iniziative di raccolta fondi. Non sono stati forniti dettagli sui progetti o le modalità di collaborazione.

Kate Middleton e Re Carlo potrebbero sembrare all’apparenza molto diversi: umana e sensibile lei, più formale e severo lui, da sempre fedele alla r igida etichetta reale. Eppure entrambi hanno vissuto nell’ultimo anno momenti molti difficili, trovandosi a combattere contro un nemico comune: il cancro. Per questo motivo, sia il sovrano che la Principessa del Galles hanno annunciato la partecipazione ad un importante evento benefico che ha come tema portante proprio la ricerca sulla malattia del secolo. Con loro, ci sarà anche la Regina Camilla, che non ha mai lasciato il fianco del marito nei giorni più bui. L’evento benefico con Kate e Re Carlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, l’alleanza con Re Carlo per una buona causa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Chiamatemi Caterina”. Cosa c'è dietro il nome di Kate Middleton e la surreale controversia con Re CarloLo scorso 13 e 14 maggio, Kate Middleton ha visitato l’Italia, suscitando molta attenzione sui media.

Kate Middleton, è lei la “cognata che non ha mai avuto”: un’alleanza strategica a corteKate Middleton vive una situazione di isolamento all’interno della Famiglia Reale, senza molte figure femminili vicine.

Temi più discussi: Kate Middleton, è lei la cognata che non ha mai avuto: un’alleanza strategica a corte; Kate Middleton, l’abitudine serale quando i figli vanno a letto di cui William si lamenta; Kate Middleton, la verità dietro la foto privata con William raggela; Kate Middleton, regola inaspettata a Forest Lodge: c’è un membro dello staff che non vogliono.

Kate Middleton, è lei la cognata che non ha mai avuto: un’alleanza strategica a cortePotrebbe arrivare ben presto un’alleanza strategica a corte per Kate Middleton: Harriet Sperling sarà la cognata che non ha mai avuto? dilei.it

Kate Middleton, ecco quando chiuse con Harry: il retroscena svelato e quella frase che lei non gli perdonòKate Middleton e Harry avevano un rapporto smolto stretto, erano come fratelli. Lei ha sempre cercato il modo perché il principe William e ... msn.com