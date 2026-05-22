Chiamatemi Caterina Cosa c' è dietro il nome di Kate Middleton e la surreale controversia con Re Carlo
Lo scorso 13 e 14 maggio, Kate Middleton ha visitato l’Italia, suscitando molta attenzione sui media. La notizia ha attirato l’interesse generale e ha alimentato discussioni, anche legate a una controversia con il re. La presenza della duchessa in Italia ha generato molte narrazioni e interpretazioni, mantenendo vivo il dibattito anche giorni dopo il suo soggiorno. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione pubblica sulla figura di Kate e sui suoi rapporti con altri membri della famiglia reale.
Kate Middleton è stata in Italia poco più di una settimana fa, il 13 e il 14 maggio 2026, ma l’eco mediatica del suo viaggio è ancora piuttosto forte. Per la principessa i due giorni a Reggio Emilia sono stati un successo in termini di popolarità, sia nel nostro Paese, sia nel Regno Unito. Proprio quello che ci voleva per risollevare le sorti della monarchia messa in crisi dai recenti scandali. Una delle cose che, forse, rimarranno impresse nella memoria collettiva sono le frasi pronunciate in italiano da Kate, in particolare le presentazioni davanti ai bambini che ha incontrato, come “mi chiamo Caterina”, oppure “chiamatemi Caterina”, pronunciate senza esitazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
MI CHIAMO CATARINA - Catherines Soft Italian Greeting Instantly Melted The Crowd
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