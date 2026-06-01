Kate Middleton è lei la cognata che non ha mai avuto | un’alleanza strategica a corte

Da dilei.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kate Middleton vive una situazione di isolamento all’interno della Famiglia Reale, senza molte figure femminili vicine. La sua presenza è spesso vista come una figura strategica, senza legami familiari stretti con altre donne della famiglia. La sua posizione ha creato un rapporto complesso con alcuni membri, lasciandola senza alleate femminili di lunga data. La sua relazione con altre componenti della famiglia è caratterizzata da rapporti formali e poco confidenziali.

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All’interno della Famiglia Reale, Kate Middleton ha vissuto a suo modo una forma di solitudine, non avendo molte figure femminili “complici”. Meghan Markle, dopo la Megxit, vive ormai a Montecito con Harry e i bambini. Le cugine acquisite Beatrice ed Eugenia, invece, restano a debita distanza dalla Corona, complice lo scandalo Epstein che ha travolto il padre Andrea. Tutto questo, però, potrebbe cambiare presto. Perché il prossimo fine settimana Peter Phillips, il figlio della Principessa Anna, sposerà Harriet Sperling, e quella che si profila all’orizzonte è un’alleata. Chi è Harriet Sperling, la nuova “amica” di Kate Middleton. Harriet Sperling ha 45 anni e svolge la professione di infermiera pediatrica per il Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton, è lei la “cognata che non ha mai avuto”: un’alleanza strategica a corte
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