Durante il Garden Party a Buckingham Palace, la principessa di Galles ha indossato un abito color panna di Self-Portrait, caratterizzato da dettagli a pois e una silhouette elegante. Ha completato il look con un cappellino vintage, mantenendo uno stile raffinato e sobrio. La scelta di abbigliamento ha attirato l’attenzione per i richiami stilistici a personaggi della cultura popolare e per la combinazione di elementi classici e moderni.

Lo avevamo intuito lo scorso anno, la formula proposta dal brand britannico Self-Portrait definisce quello che possiamo battezzare come il signature look della nuova Kate Middleton, quella della rinascita post-malattia. Va detto che l'ingresso dell'etichetta nel guardaroba della reale risale a diversi anni fa ma negli ultimi tempi la principessa l'ha proposto in molte occasioni di alto profilo come, nel 2025, al concerto a chiusura delle celebrazioni per l'80esimo anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, al corteo dei membri dell'Ordine della Giarrettiera e alla finale femminile di Wimbledon. A...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton, un abito 3D e un cappellino vintage per il Garden Party a Buckingham Palace

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