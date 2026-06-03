Kate Middleton anticipa l'estate con il look rosso | i pois dell'abito sono dei mini cuori

Kate Middleton ha indossato un abito rosso con pois a forma di mini cuori durante un evento per il 125° anniversario di Cancer Research UK. La duchessa ha partecipato alla cerimonia a St. Ieri.

Ieri Kate Middleton ha celebrato il 125esimo anniversario di Cancer Research UK durante un evento tenutosi a St. James Palace e ne ha approfittato per anticipare l'estate con un look rosso a pois: ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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