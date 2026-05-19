Con l’arrivo dei mesi più caldi, molte persone cercano soluzioni pratiche e alla moda per affrontare le giornate soleggiate. Tra le tendenze più gettonate ci sono le mini bag e le infradito con suola flatform, ideali per combinare comfort e stile. Questa stagione vede un ritorno di accessori che, pur essendo pratici, si adattano anche a look più curati. Le infradito, tradizionalmente associate alla spiaggia, vengono rivalutate come pezzi versatili da usare anche in città, mentre le mini bag completano outfit estivi con un tocco di eleganza.

Diciamoci la verità: l’ansia da “cosa mi metto quando ci sono 30 gradi all’ombra” è reale. Se però pensate che le infradito siano destinate a sopravvivere solo tra la sabbia e il bagnasciuga, siete rimasti decisamente indietro. Lo street style più cercato del momento lo ha messo in chiaro: quando si parla di questo mood, c’è un solo brand che detta le regole, Havaianas. Visualizza questo post su Instagram Nato in Brasile nel 1962 e ispirato ai tradizionali sandali giapponesi Zori con la suola in paglia di riso (da qui la tipica texture a grana di riso delle suole), il marchio ha trasformato una calzatura ultra-semplice in un cult globale della cultura pop. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mini bag e infradito flatform. Anticipa l’estate e risparmia con la combo comoda e glam dell’estate di Havaianas

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