Kata l’hotel degli orrori Occupanti a processo Nei guai due attivisti

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Firenze, 3 giugno 2026 – In quell’hotel divenuto luogo di orrori, buco nero della città dal quale il 10 giugno 2023 è sparita la piccola Kataleya Mia Alvarez Chicllo - per tutti affettuosamente Kata -, più di trenta persone avevano trovato riparo. Si tratta della comunità romena che insieme a quella peruviana, di cui faceva parte la bambina di cinque anni scomparsa nel nulla, ha occupato lo stabile in via Maragliano, a Novoli, da settembre 2022 fino al giorno dello sgombero. Cinque di loro – difesi dall’avvocato Sauro Poli –, con l’accusa di invasione di edificio privato in concorso (con l’aggravante di aver agito in più di cinque persone) sono stati rinviati a giudizio dal giudice Belsito del tribunale di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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