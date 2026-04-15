Anziani maltrattati e sedati nuovo processo alla casa famiglia degli orrori

Riapre il procedimento giudiziario riguardante la casa famiglia “Il Fiore” a San Lazzaro, coinvolta nel 2018 in un’inchiesta per presunti maltrattamenti e vessazioni su anziani ospiti. Le accuse riguardano comportamenti di infermieri, medici e operatori che lavoravano nella struttura, tra cui l’uso di sedativi sugli ospiti e presunte violazioni delle norme di tutela. La vicenda aveva suscitato forte attenzione pubblica e mediatiche.

Si riapre il caso della casa famiglia “Il Fiore” Di San Lazzaro, nel 2018 finita al centro di un’inchiesta per i maltrattamenti e le vessazioni che gli ospiti anziani subivano da parte di infermieri, medici e operatori in servizio nella struttura.Con la discussione dell’udienza preliminare.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Casa famiglia degli orrori, maltrattavano bambini: due coniugi condannatiModena, 7 febbraio 2026 – Si erano proposti come ‘accudenti’ genitori affidatari e avevano trasformato la propria abitazione di Montecchio in una... Orrore in una casa di riposo a Grottaferrata, anziani sedati e lasciati nella loro urina: 7 operatori sospesiÈ di sette misure cautelari il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del NAS di Roma nell’area dei Castelli Romani, dove sono stati... Panoramica sull’argomento RSA Le Palme, i dettagli dell’inchiesta choc: anziani maltrattati, affamati e lasciati nel degradoTaggia. Un quadro «estremamente grave», caratterizzato da presunte violenze fisiche e verbali, omissioni nelle cure, condizioni igienico-sanitarie degradanti e, soprattutto, una sistematica politica d ... riviera24.it Anziani legati e sedati, 7 misure cautelari i struttura vicino RomaAvrebbero maltrattato gli ospiti di una comunità alloggio per anziani vicino Roma. Per questo i carabinieri del NAS di Roma hanno eseguito nell'area dei Castelli Romani sette misure cautelari, di cui ... ansa.it