Due hotel nel centro di Firenze sono stati coinvolti in un'indagine per aver evaso oltre 244mila euro di tassa di soggiorno. Le autorità hanno accertato che le strutture non hanno versato le somme dovute al Comune, portando a un procedimento legale. Le verifiche sono state condotte negli ultimi mesi e si sono concluse con l'iscrizione nel registro degli indagati dei responsabili delle strutture.

Firenze, 25 marzo 2026 – Oltre 244mila euro di tassa di soggiorno non versata al Comune. È quanto ha scoperto la polizia municipale di Firenze al termine di un’indagine su due strutture alberghiere del centro storico, accusate di aver omesso per mesi comunicazioni e pagamenti legati all’imposta dovuta dai turisti. L’operazione è stata condotta dal reparto anti-evasione della municipale nell’ambito dei controlli sul settore turistico-ricettivo. Gli accertamenti, avviati nelle scorse settimane attraverso incroci di dati e verifiche economico-finanziarie, hanno riguardato il periodo compreso tra ottobre 2024 e gennaio 2026. Secondo quanto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tassa di soggiorno non versata, evasione da 244mila euro: nei guai due hotel del centro di Firenze

Articoli correlati

Leggi anche: Firenze, tassa di soggiorno: polizia municipale scopre evasione per 125mila euro. Nel mirino importante gestore del Centro

Evasione totale da 800mila euro: nei guai due influencerPisa, 27 gennaio 2026 – Due influencer residenti in provincia di Pisa, una 30enne italiana e una 46enne di nazionalità bulgara, sono state al centro...

Aggiornamenti e notizie su Tassa di soggiorno non versata evasione...

Temi più discussi: Come si paga la tassa di soggiorno, cosa cambia per affitti brevi, B&B e hotel nel 2026: guida per host; Due milioni dalla tassa di soggiorno: Soldi reinvestiti in servizi turistici; Dal Primo aprile anche a Ceriale ci sarà la tassa di soggiorno; Corigliano-Rossano, tassa di soggiorno tutto l’anno: stop all’esenzione e c'è già polemica.

Roma, intascava la tassa di soggiorno del Plaza: sequestrati 2 milioni di euro al padre della compagna del premier ConteAveva intascato la tassa di soggiorno per quattro anni, dal 2014 al 2018, invece di versarla al Comune di Roma. Per un totale di 2 milioni di euro, somma che oggi il gip Giovanni Giorgianni, su richie ... ilfattoquotidiano.it

Corigliano-Rossano, tassa di soggiorno tutto l’anno: stop all’esenzione e c'è già polemicaIl Consiglio comunale modifica il regolamento: si pagherà anche da novembre a marzo. Tavernise: «Abolita una decisione ridicola». Ma ci sono operatori critici e nodo turismo ancora irrisolto tra strat ... ecodellojonio.it

Tassa di ingresso per gli autobus a Matera Ruggieri (Sezione Turismo e Cultura): questo è il momento giusto per introdurla Una tassa per l’ingresso a Matera di autobus turistici, camper e roulotte. È la richiesta che proviene dagli operatori aderenti a Confapi - facebook.com facebook

Tassa di soggiorno 2026: approvato piano da 6,15 milioni per turismo, cultura e decoro urbano comune.catania.it/novita/comunic… x.com