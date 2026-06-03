Un imprenditore digitale ha aperto un nuovo sito dedicato alla promozione del gioco online legale. Il portale fornisce informazioni sulla regolamentazione e sulla trasparenza delle piattaforme, senza ricorrere a toni sensazionalistici. La piattaforma si rivolge a chi cerca chiarimenti sulla legalità del settore e intende rispettare le norme vigenti. Non vengono menzionate partnership o enti coinvolti, né vengono forniti dati economici o numerici.

L’imprenditore digitale e fondatore di SpikeSlot.com lancia karlocarlini.com: hub dedicato alla compliance ADM e all’informazione responsabile sul gioco online in Italia Sliema (Malta), giugno 2026: Karlo Carlini, imprenditore digitale italiano residente a Malta e fondatore e divulgatore, annuncia il lancio di karlocarlini.com, piattaforma personale dedicata alla promozione del gioco online legale, alla compliance con la normativa ADM e all’educazione dei consumatori sul gioco responsabile. Noto nel settore iGaming italiano con il nome di Spike, Carlini opera da oltre un decennio nel mercato del gioco online, collaborando esclusivamente con operatori titolari di concessione ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), tra cui Sportium, E-Play 24, Gioco Digitale, Betsson, LeoVegas, StarCasinò e AdmiralBet. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Karlo Carlini (Spike): il gioco online legale si difende con la trasparenza, non con il sensazionalismo

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