Rocket League down oggi problemi con il gioco online | perché non funziona e cosa sta succedendo

Da fanpage.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, a partire dalle 16:47, Rocket League ha riscontrato un'interruzione del servizio online. Secondo i dati raccolti da Downdetector, il problema sembra essere legato ai server, con una gravità elevata. Molti utenti hanno segnalato difficoltà nel connettersi e nel giocare online, creando disagi per chi stava accedendo al titolo multiplayer. La situazione si è protratta per diverso tempo, senza ancora una comunicazione ufficiale da parte degli sviluppatori.

A partire dalle 16:47 di o oggi Rocket League è andato in down. Secondo i dati del portale Downdetector il disservizio è grave e riguarda soprattutto la connessione aia server. Rocket League è un videogame molto diffuso: si gioca soprattutto in modalità multiplayer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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