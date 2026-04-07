Rocket League down oggi problemi con il gioco online | perché non funziona e cosa sta succedendo
Oggi, a partire dalle 16:47, Rocket League ha riscontrato un'interruzione del servizio online. Secondo i dati raccolti da Downdetector, il problema sembra essere legato ai server, con una gravità elevata. Molti utenti hanno segnalato difficoltà nel connettersi e nel giocare online, creando disagi per chi stava accedendo al titolo multiplayer. La situazione si è protratta per diverso tempo, senza ancora una comunicazione ufficiale da parte degli sviluppatori.
A partire dalle 16:47 di o oggi Rocket League è andato in down. Secondo i dati del portale Downdetector il disservizio è grave e riguarda soprattutto la connessione aia server. Rocket League è un videogame molto diffuso: si gioca soprattutto in modalità multiplayer. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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