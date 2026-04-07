Rocket League down oggi problemi con il gioco online | perché non funziona e cosa sta succedendo

Oggi, a partire dalle 16:47, Rocket League ha riscontrato un'interruzione del servizio online. Secondo i dati raccolti da Downdetector, il problema sembra essere legato ai server, con una gravità elevata. Molti utenti hanno segnalato difficoltà nel connettersi e nel giocare online, creando disagi per chi stava accedendo al titolo multiplayer. La situazione si è protratta per diverso tempo, senza ancora una comunicazione ufficiale da parte degli sviluppatori.