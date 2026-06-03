Karaoke live And Friends Band

Venerdì 5 giugno si svolgerà di nuovo il Karaoke Live con la band And Friends. Durante l’evento, il pubblico avrà la possibilità di salire sul palco e cantare con il gruppo. L’area dedicata al karaoke sarà aperta per tutta la serata, invitando gli appassionati a partecipare. La serata si svolgerà in un locale dedicato al divertimento musicale dal vivo, con l’ingresso libero.

Abbiamo una brutta abitudine. Continuiamo a darvi un microfono. E voi continuate a usarlo. Quindi sì, venerdì 5 giugno torna il Karaoke Live. Quello dove si parte con una canzone. Poi un'altra. Poi una che "questa la sappiamo tutti". E a quel punto è troppo tardi per tornare indietro. Drink. Hit. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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If You Leave Me Now (Chicago) Leonid & Friends live cover

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