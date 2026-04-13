Karaoke live by @Andfriends band

Durante un evento di karaoke live con la band @Andfriends, molti partecipanti si sono trovati coinvolti nel canto, anche senza averlo previsto. La situazione si ripete spesso in queste occasioni, dove l’interesse iniziale a semplicemente assistere si trasforma in un’esibizione improvvisata. Alla fine, non sono rari i momenti in cui i presenti si trovano a cantare con il microfono in mano, anche senza averlo programmato.

Il problema del karaoke live è sempre lo stesso: arrivi per guardare.e finisci col microfono in mano. Il 17 aprile torniamo a @langolodicavour con @andfriendsvr Karaoke Live e con tutte quelle canzoni che vi fanno perdere la dignità nel modo giusto. Pop, italiane, 2000s, classiconi. quelle che.🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Karaoke live // @Andfriends Band

Leggi anche: Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Karaoke

KARAOKE TERBAIK UNTUKMU - ANDRE TAULANY AND FRIENDS