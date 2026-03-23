Karaoke live @Andfriends Band

Canti sotto la doccia? Ora hai la band. Scegli la canzone, sali sul palco e canta live. Il 273 @langolodicavour dalle 21.30. Hai sempre cantato sotto la doccia pensando: “Se avessi una band dietro spaccherei”? Bene. Adesso ce l’hai. Niente basi. Niente playback. Solo tu + musicisti veri + pubblico che fa il tifo. E tranquillo:qui non serve essere bravi, serve avere voglia di cantarla come se fossi a San Siro. Quindi scegli il tuo pezzo, prendi il microfono e per qualche minuto sei tu la rock star. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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