Kane in vista alla sua statua di cera | la reazione è da ridere

Notizia in breve

Harry Kane ha commentato la sua statua di cera, definendola “un po’ spaventosa” e notando che gli occhi risultano “impressionanti”. La statua è stata recentemente inaugurata, attirando l’attenzione per il suo aspetto realistico. Kane ha espresso questa opinione durante un evento in cui ha visto per la prima volta la statua. La reazione ha suscitato commenti tra i presenti, alcuni trovando divertente il suo commento.