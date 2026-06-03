Kane in vista alla sua statua di cera | la reazione è da ridere
Harry Kane ha commentato la sua statua di cera, definendola “un po’ spaventosa” e notando che gli occhi risultano “impressionanti”. La statua è stata recentemente inaugurata, attirando l’attenzione per il suo aspetto realistico. Kane ha espresso questa opinione durante un evento in cui ha visto per la prima volta la statua. La reazione ha suscitato commenti tra i presenti, alcuni trovando divertente il suo commento.
"Fa un po' paura, gli occhi sono impressionanti": Harry Kane reagisce così alla vista della sua statua di cera, da poco allestita. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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