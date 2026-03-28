Sinner a lezione di golf con Greg Norman La reazione di Cahill è da ridere

Prima della finale al Miami Open, il tennista italiano ha trascorso del tempo giocando a golf con un noto insegnante. L'evento ha attirato l'attenzione sui social, dove è stata commentata anche la reazione di un altro protagonista, che ha suscitato qualche sorriso. La partita tra Sinner e Lehecka si avvicina, mentre l’atmosfera si fa più rilassata tra un colpo e l’altro.

Prima della finale al Miami Open contro Lehecka, Sinner si concede un po' di svago giocando a golf con un insegnante speciale. A dare qualche dritta sullo swing ci pensa Greg Morgan, miglior golfista al mondo tra il 1986 e il 1997. Dopo il colpo, la reazione di Cahill è tutta da ridere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner a lezione di golf con Greg Norman. La reazione di Cahill è da ridere Articoli correlati Sinner, la domanda è senza senso: la reazione di Jannik è tutta da ridereIn attesa di esordire al Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner ha dovuto affrontare un’intervista alquanto insolita. Leggi anche: Sinner adesso è anche mancino! I suoi numeri in allenamento fanno ridere Cahill