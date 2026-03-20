Prima di scendere in campo al Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner ha partecipato a un’intervista che si è rivelata abbastanza particolare. La sua reazione a una domanda specifica ha suscitato il sorriso di chi lo ascoltava, dimostrando una risposta spontanea e divertente. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’evento, creando un momento leggero prima dell’esordio nel torneo.

In attesa di esordire al Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner ha dovuto affrontare un’intervista alquanto insolita. Si tratta in realtà di un trend andato virale sui social: una sorta di telefono senza fili, in cui il creator ripete alla persona successiva quello che la precedente gli ha detto. Il tutto senza contesto e senza fare nessuna domanda proprio per provocare la reazione imbarazzata di chi ha di fronte. E così dal nulla Jannik si sente dire: “Non so di cosa tu stia parlando”. L’azzurro prima reagisce in modo sorpreso e poi lecitamente chiede: “Devo dire qualcosa?”. Tra le “vittime” di questo particolare format ci sono anche Musetti, Cobolli, Sabalenka e Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, la domanda è senza senso: la reazione di Jannik è tutta da ridere

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