L'Alta rappresentante dell'Unione europea ha annunciato durante una conferenza stampa che la missione navale Aspides potrebbe essere estesa allo stretto di Hormuz. La proposta riguarda l'integrazione di questa operazione nel quadro delle attività di sminamento e sicurezza nella regione. La decisione sarà valutata nei prossimi mesi, senza indicazioni su tempi o modalità precise. La proposta si inserisce nel contesto delle iniziative dell’UE per monitorare le aree di interesse strategico.

Nel corso della conferenza stampa tenuta al termine del consiglio Affari esteri dedicato ai temi della difesa, l’Alta rappresentante dell’Unione europea Kaja Kallas ha proposto che la missione navale Aspides venga estesa allo stretto di Hormuz. Nel Golfo Persico, ha spiegato Kallas, l’operazione «potrebbe scortare le navi mercantili» e «cambiando il mandato, anche essere usata per operazioni di sminamento». L’attuazione della missione di sminamento richiederebbe 4-6 settimane. «Potrebbe essere il nostro contributo alla coalizione dei Volenterosi a livello europeo», ha detto Kallas, affermando anche che «potrebbe essere il modo con cui rendere l’Europa davvero forte nella regione dal punto di vista geopolitico». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Kallas propone Aspides per lo sminamento dello stretto di Hormuz

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