Oggi a Parigi si tiene un vertice militare dedicato alla pianificazione dello sminamento dello stretto di Hormuz. Alla riunione partecipano rappresentanti di vari Paesi, tra cui un team della Marina militare italiana. L’obiettivo dell’incontro è coordinare le operazioni di sminamento nell’area strategica dello stretto, importante via di passaggio per il commercio mondiale. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle decisioni prese durante il vertice.

Oggi, mercoledì 15 aprile, è in programma a Parigi un vertice militare per la pianificazione dello sminamento dello stretto di Hormuz, a cui parteciperanno diversi Paesi, tra cui l’ Italia (con uno staff della Marina militare). Da quanto filtra al momento non c’è nulla di stabilito e un’eventuale missione potrebbe partire solo dopo la cessazione delle ostilità tra Iran e Stati Uniti (e Israele ) e dopo aver verificato le condizioni per un intervento. Lo sminamento di Hormuz costituisce la parte centrale di un piano più ampio dei Paesi europei (promosso da Regno Unito e Francia ) per riaprire lo stretto senza coinvolgere gli Stati Uniti, che prevede anche l’ evacuazione delle navi bloccate e il successivo pattugliamento con scorte militari.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Vertice a Parigi per lo sminamento dello Stretto di Hormuz: c’è anche l’Italia

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