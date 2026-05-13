Il Piano del Governo Meloni per lo sminamento dello Stretto di Hormuz | le condizioni per la missione italiana

Il governo ha annunciato un piano per lo sminamento dello Stretto di Hormuz, con l’obiettivo di avviare una missione italiana. I ministri della Difesa e degli Esteri hanno illustrato in Parlamento le condizioni e i passaggi necessari prima di procedere. La proposta prevede l’impiego di personale specializzato e l’utilizzo di specifici mezzi tecnici. La decisione si inserisce in un quadro di coordinamento internazionale e di rispetto delle normative vigenti.

I ministri Crosetto e Tajani hanno spiegato in Parlamento quali sono le condizioni per attivare la missione navale italiana nello Stretto di Hormuz: "Siamo pronti a contribuire allo sminamento dello Stretto e a garantire la libertà di navigazione, nell'ambito della missione multilaterale che verrà lanciata. Ma solo con tregua stabile e ok del Parlamento".🔗 Leggi su Fanpage.it

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