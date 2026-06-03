Il 1° giugno, il primo ministro ha visitato Islamabad, suscitando reazioni da parte di Nuova Delhi. La visita si è concentrata sulla questione del terrorismo pakistano, che rimane irrisolta. La presenza del leader europeo ha portato a tensioni tra i due paesi, con reazioni ufficiali e dichiarazioni pubbliche. La visita ha attirato l’attenzione sulla problematica della sicurezza e delle attività terroristiche nella regione.

La visita di Kaja Kallas a Islamabad del primo giugno ha immediatamente provocato una reazione a Nuova Delhi. Il giorno successivo, il ministero degli Esteri indiano ha respinto il riferimento a Jammu e Kashmir contenuto nel comunicato congiunto diffuso al termine del dialogo strategico tra Unione europea e Pakistan, definendo la questione un affare interno dell’India e invitando chi non ha “locus standi” a evitare commenti sul tema. La controversia è nata da un passaggio del documento nel quale si affermava che la parte pakistana aveva illustrato la propria posizione sul Jammu e Kashmir e che entrambe le parti sostenevano la risoluzione pacifica dei conflitti attraverso dialogo e diplomazia. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Kallas a Islamabad e il nodo irrisolto del terrorismo pakistano. Le reazioni di New Delhi

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