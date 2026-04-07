Roma, 7 aprile – La questione del referendum sulla giustizia ha riacceso il dibattito pubblico sulla riforma del sistema giudiziario. Dopo il voto, si sono aperti diversi fronti di confronto tra sostenitori e oppositori, mentre il governo ha annunciato iniziative legislative per attuare modifiche alle norme esistenti. La discussione si concentra sulle competenze e sull’indipendenza del potere giudiziario, con opinioni divergenti su come procedere.

Roma, 7 apr – Premetto, riesco a guardare la vicenda del referendum con occhi quasi distaccati per due motivi: per primo, ho sempre considerato la magistratura uno strumento armato del potere della sinistra (e prima anche della DC) e non un organo di giustizia, per secondo motivo, vedo nazioni con le carriere separate tra magistrati dove le persecuzioni e le ingiustizie proseguono inalterate, vedi per tutti gli Usa. Ciò premesso, sono andato a votare e ho votato SI perché lo ritenevo un gesto di particolare disistima verso la magistratura italiana che tanto ha perseguitato la mia parte politica. Il disequilibrio dei poteri e il ruolo del Csm. Nel sistema liberale ci sono tre poteri che dovrebbero restare indipendenti tra loro: l’esecutivo (il governo), il legislativo (i deputati) e la magistratura. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Post referendum giustizia: il nodo irrisolto del potere giudiziario

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Il governo Meloni, il flop del "Sì" al referendum e la crisi interna. Il racconto di Roberta Benvenuto con interviste e retroscena di Alessandro De Angelis, editorialista a La Stampa, e Valerio Valentini, cronista parlamentare a Il Post - facebook.com facebook

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