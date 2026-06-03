Kalinskaya si è allenata all’alba, condividendo sessioni di allenamento con giocatori maschi e con il suo coach. Ha partecipato a sessioni di corsa e pratica sulla terra rossa, in vista del torneo di Parigi. Durante le giornate di preparazione, ha mostrato impegno e costanza nel lavoro fisico e tecnico. La giocatrice ha anche condiviso momenti di allenamento con il suo coach, senza riferimenti a eventi o incontri specifici.

Continua il momento magico di Anna Kalinskaya. La tennista russa ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros dopo una battaglia durissima contro la connazionale Anastasia Potapova, superata con il punteggio di 6-4 2-6 7-6. Un match combattutissimo che ha messo in mostra tutta la determinazione della 27enne, sempre più protagonista nel circuito femminile. Un risultato che conferma la sua crescita costante e la avvicina al sogno più grande della carriera. Oggi dovrà affrontare la polacca Maja Chwalinska. Se c'è una cosa che Anna non sa fare è stare ferma. Le sue giornate iniziano spesso con una corsa mattutina tra jogging e sprint, anche se qualche volta l'entusiasmo le è costato qualche caduta spettacolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kalinskaya tra corsa all'alba, training con i maschi e il suo Kobe. Così si è preparata per Parigi

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