Sabalenka e Shnaider si sfidano per un record mondiale nei quarti di finale a Parigi, mentre Kalinskaya affronta Chwalinska in una partita che promette sorpresa. Il torneo si fa emozionante con incontri che coinvolgono giocatrici in cerca di storie sorprendenti e traguardi storici. Le partite si giocano sulla terra battuta del torneo francese, con pubblico in attesa di sviluppi in tempo reale.

Tra record mondiali e favole inattese, si completano i quarti femminili a Parigi: fari puntati su Sabalenka-Shnaider e Kalinskaya-Chwalinska. Il mercoledì del Roland Garros si preannuncia caldissimo, con gli ultimi due quarti di finale del tabellone femminile che promettono di chiudere il cerchio non senza sorprese. Gli occhi del mondo, manco a dirlo, sono inevitabilmente puntati sulla numero uno del seeding, Aryna Sabalenka, che battendo Naomi Osaka negli ottavi ha timbrato un record pazzesco: ha collezionato, udite udite, 14 quarti di finale consecutivi nei tornei del Grande Slam, un traguardo che nessuno tagliava dai tempi di Serena Williams. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Sabalenka per il record, Kalinskaya per la favola: quarti da brivido a Parigi

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