Riso in bianco pesce yoga e pesetti | così Ilary Blasi si è preparata per il GF Vip

Ilary Blasi si è preparata per il Grande Fratello Vip seguendo una routine che includeva riso in bianco, pesce, sessioni di yoga e l’uso di pesetti. Durante le giornate, ha mantenuto allenamenti moderati senza eccessi, seguendo una dieta semplice e concentrandosi sull’energia necessaria per le dirette. La conduttrice ha condiviso alcuni dettagli del suo approccio prima di entrare nella casa.

Quando si prepara a tornare alla conduzione del Grande Fratello VIP, Ilary Blasi sa che la sfida è prima di tutto fisica. Le dirette sono lunghe, serrate, piene di imprevisti, e la conduttrice lo dice con la sua solita ironia: il vero obiettivo è arrivare fino a tarda sera senza crollare dalla stanchezza. Una questione di ritmo e adrenalina. La conduttrice sa che la televisione in diretta accende energie che difficilmente si trovano altrove. E mentre dietro le quinte si prepara tra trucco, scalette e prove, nel camerino non mancano mai alcune cose che per lei sono fondamentali: le foto dei figli, una macchinetta del caffè sempre pronta e qualche snack strategico per affrontare le ore di lavoro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Riso in bianco, pesce, yoga e pesetti: così Ilary Blasi si è preparata per il GF Vip Articoli correlati Ilary Blasi al GF Vip: ecco i 4 vip pronti a entrare in casaIl Grande Fratello Vip si prepara a tornare in onda a metà marzo con una conduzione completamente rinnovata. Leggi anche: Il Gf Vip non si farà, Mediaset blocca la trattativa con Ilary Blasi. Cosa c'entra Corona Una selezione di notizie su Ilary Blasi Argomenti discussi: Ilary Blasi conduce il Grande Fratello Vip: Sono qui per divertirmi; Ilary Blasi rivendica la sua personalità divisiva e il possibile ritorno al GF.