Juventus Women ufficiale la risoluzione con Canzi | c’è il comunicato

La Juventus Women ha comunicato ufficialmente la risoluzione del contratto con l'allenatore Canzi. La società ha diffuso un comunicato che annuncia la fine del rapporto professionale, senza ulteriori dettagli. La decisione è stata resa pubblica attraverso il sito ufficiale del club. Non sono state fornite informazioni aggiuntive su eventuali motivazioni o prossimi passi.

Kim Juve: c’è la necessità che il Bayern Monaco apra a questa formula. Il giocatore è affascinato Kolo Muani prima scelta per il dopo Vlahovic: incontro a Budapest. Qual è l’ostacolo Vlahovic dentro o fuori, oggi il giorno della firma o dell’addio: appuntamento alla Continassa. Cosa filtra La Juve resta interessata a Meret: il portiere può arrivare con lo ‘sconto’. La valutazione del Napoli Grelaud Juventus, c’è la firma sul rinnovo: per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagli Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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JUVENTUS WOMEN-FIORENTINA 2–1: CON CAPETA 10 PUNTI IN PIÙ, IL VERO CANZI

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