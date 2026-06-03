Juventus Women ufficiale la risoluzione con Canzi | c’è il comunicato
La Juventus Women ha comunicato ufficialmente la risoluzione del contratto con l'allenatore Canzi. La società ha diffuso un comunicato che annuncia la fine del rapporto professionale, senza ulteriori dettagli. La decisione è stata resa pubblica attraverso il sito ufficiale del club. Non sono state fornite informazioni aggiuntive su eventuali motivazioni o prossimi passi.
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