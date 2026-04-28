Juventus Women infortunio grave per Chiara Beccari | il comunicato ufficiale del club bianconero

La Juventus Women ha annunciato un grave infortunio per Chiara Beccari, con un comunicato ufficiale diffuso dal club. La giocatrice ha subito un infortunio di notevole entità, ma i dettagli specifici non sono stati resi noti. La società ha comunicato la situazione attraverso i canali ufficiali, senza fornire ulteriori approfondimenti sul tipo di lesione o sui tempi di recupero previsti.

di Angelo Ciarletta Juventus Women, purtroppo l’infortunio di Chiara Beccari è molto grave: c’è anche il comunicato ufficiale del club bianconero. La Juventus Women perde uno dei suoi talenti più brillanti per un lungo periodo. A seguito del trauma distorsivo rimediato durante il match contro la Roma, Chiara Beccari è stata sottoposta agli accertamenti del caso. ULTIMISSIME JUVE LIVE Questi hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni, l’attaccante italiana sarà sottoposta a un intervento chirurgico di ricostruzione. Lo stop forzato priverà il club di una pedina fondamentale per il reparto offensivo in questo finale di stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, infortunio grave per Chiara Beccari: il comunicato ufficiale del club bianconero Notizie correlate Juventus Women, Cristiana Girelli eletta calciatrice del mese dall’AIC. Il comunicato ufficiale del club bianconeroPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juventus Women, ufficiale il rinnovo del contratto di Martina Rosucci. Il comunicato del club bianconerodi Redazione JuventusNews24Juventus Women, arriva l’ufficialità del rinnovo del contratto di Martina Rosucci fino al 2027. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie A Women | Juventus-Roma | La partita; Juventus Women, Canzi: Siamo focalizzate sulle prossime sfide. Poi penseremo alla rivincita contro la Roma; Serie A Women | Juventus-Roma | Il commento di Mister Canzi; Il Real Madrid respira, il Brasile di più: rientra l'allarme per Militao. Juventus Women, brutto infortunio per Beccari: si teme un lungo stopLa Juventus Women è in campo in questi istanti e sta sfidando la Roma Femminile allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Nel corso del primo tempo, però, le bianconere hanno ... tuttojuve.com Juventus Women, Canzi: Siamo focalizzate sulle prossime sfide. Poi penseremo alla rivincita contro la RomaLa Juventus Women cade in casa con la Roma capolista che allunga ancora le distanze in classifica. Decisiva la rete di Giulia Dragoni nella ripresa che vale i tre punti per le giallorosse. Senza tanti ... msn.com Tegola per la #Juventus Women: gli esami al J|Medical hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore per Chiara #Beccari L'attaccante si è infortunata durante l'ultima sfida contro la #Roma e dovrà sottoporsi nei prossimi giorni a un inter - facebook.com facebook Terzo posto per la #Juventus Women #Under11 di Mister Giordano alla Dolphins Cup di Rimini. #ForzaJuve x.com