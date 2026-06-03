Kluivert prosegue la dinastia dei figli d’arte alla Juve? Tutti i precedenti Vlahovic Juve, è addio: fumata nera definitiva. Non c’è intesa economica Vlahovic o Kolo Muani: chi ha segnato di più negli ultimi anni? Analogie e differenze Grelaud Juventus, c’è la firma sul rinnovo: per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagli Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Juventus Next Gen e Primavera scelgono la continuità: confermati Brambilla e Padoin in panchina per la prossima stagione Juventus Women, doppio ribaltone: Canzi e Bruzzano out, Mazzetta in stand by. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Juventus Women, rapporto con Canzi ormai logoro: ma va comunque ringraziato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juventus Women, gli annunci di BONANSEA e CANZI sul futuro post sconfitta in finale di Coppa Italia

Notizie e thread social correlati

Juventus Women, Canzi dirigerà l’allenamento odierno: va verso la conferma con la FiorentinaOggi l’allenamento della squadra femminile sarà condotto dall’allenatore attuale, che sembra vicino alla conferma per la prossima partita.

Juventus Women, ufficiale la risoluzione con Canzi: c’è il comunicatoLa Juventus Women ha comunicato ufficialmente la risoluzione del contratto con l'allenatore Canzi.

Temi più discussi: Coppa Italia Women | Juventus-Roma | La partita - Juventus Football Club; Storico double! La Roma piega la Juve e vince anche la Coppa Italia!; Finale Coppa Italia Women, Juve-Roma su Sky; Dove vedere Juventus-Roma, finale della Coppa Italia femminile, in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Juventus Football Clubcomunica che è stato raggiunto un accordo con Massimiliano Canzi per cui, dalla prossima stagione, non ricoprirà più il ruolo di allenatore della Prima Squadra Femminile #JuvemtusWomen x.com

Secondo Mauro Munno, le Juventus Women punterebbero a ingaggiare Montse Tomé come prossimo allenatore una volta che Canzi lascerà reddit

Ultimissime Juve live: è finita con Vlahovic, Canzi lascia le WomenUltimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che rig ... msn.com

Video Juventus Roma (0-1) | Gol e highlights: in finale decide Giugliano (Coppa Italia Women, 24 maggio 2026)Video Juventus Women Roma (risultato finale 0-1) gol e highlights della partita valevole come finale della Coppa Italia Women Frecciarossa, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net