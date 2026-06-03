Juventus Women rapporto con Canzi ormai logoro | ma va comunque ringraziato

Da juventusnews24.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rapporto tra la squadra femminile e l’allenatore è ormai deteriorato. Nonostante ciò, viene riconosciuto un ringraziamento per alcune motivazioni.

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