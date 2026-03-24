Oggi l’allenamento della squadra femminile sarà condotto dall’allenatore attuale, che sembra vicino alla conferma per la prossima partita. La squadra si prepara in vista dell’incontro contro la Fiorentina, con la decisione sulla conferma dell’allenatore che dovrebbe essere comunicata a breve. La sessione di allenamento si svolge senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

Sancho Juve, il futuro dell’ex obiettivo di mercato bianconero sarà lontano dal Manchester United. Tutti i dettagli De Gea Juventus, resiste la candidatura dell’estremo difensore spagnolo per la porta bianconera. Tutte le novità Alisson alla Juve, è lui uno dei primi obiettivi per la porta bianconera. La situazione e cosa filtra dalla Continassa Hjulmand Juve, l’ex obiettivo di mercato bianconero verso questa big di Premier League. Le ultime novità Juventus Next Gen Ternana rinviata: quando si giocherà la sfida di Serie C che è stata posticipata! Data e orario ufficiali Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Canzi dirigerà l’allenamento odierno: va verso la conferma con la Fiorentina

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