Vlahovic Juventus il serbo si è convinto! Svolta a sorpresa sul fronte rinnovo si va verso questo scenario | le ultime

Il calciatore serbo ha deciso di rinnovare il suo contratto con la Juventus. La dirigenza sta preparando un’offerta importante per trattenere l’attaccante e rispondere alle esigenze tattiche della squadra. La decisione sembra ormai presa e si avvicina la fase finale delle trattative. Nessun dettaglio sulle cifre o sui tempi ufficiali, ma le voci indicano una svolta imminente.

Vlahovic Juventus, la dirigenza prepara la grande offerta per trattenere il bomber serbo in bianconero e accontentare le richieste tattiche. La Juventus riceve eccellenti notizie per il proprio reparto offensivo in vista del futuro. Secondo quanto riportato oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic ha infatti aperto le porte alla permanenza. Il serbo si è detto disponibile ad ascoltare l’offerta che arriverà direttamente dalla Continassa. L’attuale contratto andrà in scadenza il prossimo giugno, eppure la volontà del ragazzo è apparsa molto chiara. L’attaccante si è convinto intimamente che restare alla Juve rappresenti la soluzione migliore in assoluto per il prosieguo della sua carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, il serbo si è convinto! Svolta a sorpresa sul fronte rinnovo, si va verso questo scenario: le ultime Articoli correlati Spalletti Juventus, tutto apparecchiato per il rinnovo del tecnico: si va verso questo scenario. Le ultime dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Spalletti Juventus: il punto sulla fondamentale stabilità del progetto tecnico bianconero e sull’importanza dei recenti... Rinnovo Vlahovic, il Milan studia la strategia migliore per assicurarsi l’attaccante serbo: ecco di cosa si tratta. Le ultime sul possibile addioCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club Tutto quello che riguarda Vlahovic Juventus Temi più discussi: Juve, niente Vlahovic: il serbo non rientra; Spalletti riabbraccia Vlahovic e la Juventus tratta per il rinnovo del serbo: le cifre in ballo; Vlahovic non convocato per Udinese-Juventus: slitta il ritorno del serbo dopo l'infortunio; Vlahovic non convocato per Udinese-Juve: slitta il rientro, ecco quando può tornare. Juventus, settimana decisiva per Vlahovic: rientro in campo e rinnovo a un passo, ecco il dettaglio che mancaVlahovic è pronto al rientro a oltre quattro mesi dall’infortunio, intanto la trattativa con la Juventus per il rinnovo di contratto avanza: manca soltanto un dettaglio ... sport.virgilio.it Vlahovic scalda i motoriVlahovic scalda i motori: rientro vicino Occhi puntati anche su Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo si allena regolarmente in gruppo e punta a tornare tra i convocati dopo oltre tre ... tuttojuve.com Il segnale: Ci siamo quasi.. #VLAHOVIC e la #JUVE sono sempre più vicini al rinnovo fino al 2028. I contatti continuano e le sensazioni sono positive. Lo volete ancora protagonista in BIANCONERO #juventus #dv #finoallafine @juventu - facebook.com facebook #Juventus, i convocati di #Spalletti per l’Udinese. Torna #Milik, out #Vlahovic x.com