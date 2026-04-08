Juventus Summer Tour in Australia | ufficiali programma e amichevoli della tournée estiva

La Juventus ha annunciato il programma ufficiale del suo Summer Tour in Australia, che prevede diverse partite amichevoli durante la tournée estiva. La squadra sarà impegnata in incontri contro varie squadre locali e internazionali, con date e orari già comunicati. La tournée si svolgerà nei mesi estivi e coinvolgerà più città australiane, offrendo ai tifosi locali la possibilità di vedere da vicino la squadra prima dell'inizio della nuova stagione.

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