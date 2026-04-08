Juventus Summer Tour in Australia | ufficializzati programma completo e calendario delle amichevoli estive

La Juventus ha annunciato ufficialmente il programma completo della tournée estiva in Australia, includendo le date e le partite amichevoli previste. Il club ha diffuso un comunicato in cui vengono specificate le tappe e gli incontri programmati per il periodo estivo. La tournée rappresenta un impegno del team durante la pausa dal campionato, con partite che si svolgeranno in diverse città australiane.

Calciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci siamo per il rinnovo: c’è la data per l’annuncio! Subito pronti due regali dal mercato? Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Renzi attacca Lotito: «Finché in Parlamento abbiamo personaggi che ottengono vantaggi tramite emendamenti, come Lotito.» Conferenza stampa Ferguson pre Bologna Aston Villa: «Possiamo fare la storia del nostro club, c’è una cosa in cui dobbiamo migliorare» Convocati Fiorentina per il Crystal... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus Summer Tour in Australia: ufficializzati programma completo e calendario delle amichevoli estive Juventus Summer Tour in Australia: ufficiali programma e amichevoli della tournée estivaVicario alla Juve, via libera per i bianconeri? Questo club sembra pronto al passo indietro. Leggi anche: Amichevoli estive, arrivano le prime indiscrezioni: Inter-Juventus in Australia o Hong Kong Temi più discussi: Un super weekend di Pasqua: i nuovi orari degli Stadium Tour; L’Inter vola in Australia: ad agosto le sfide con Juventus e Milan; Istantanee dall'Allianz; Serie A | Juventus-Genoa, la designazione arbitrale. Juventus Summer Tour in Australia: ufficiali programma e amichevoli della tournée estivaJuventus Summer Tour in Australia: ufficiali programma e amichevoli della tournée estiva. L’annuncio del club bianconero Con un comunicato ufficiale la Juventus ha annunciato programma e date della pr ... juventusnews24.com Lo Juventus Summer Tour vola a Perth: sfide in Australia contro Inter e PalermoLo Juventus Summer Tour powered by Jeep porterà la Juventus in Australia, offrendo ai tifosi un posto in prima fila per vedere i loro amati Bianconeri nel calcio d’élite. tuttojuve.com Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep porterà la Juventus in Australia, offrendo ai tifosi un posto in prima fila per vedere i loro amati Bianconeri nel calcio d’élite. Perth ospiterà due partite di rilievo che faranno parte del programma internazionale della pr - facebook.com facebook Perth, ci vediamo questa estate Juventus Summer Tour 2026, powered by @Jeep Qui tutti i dettagli juve.it/SummerTour2026 x.com