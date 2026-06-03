Juventus sarà addio con Vlahovic | interrotte le trattative per rinnovo

Le trattative per il rinnovo di contratto di Vlahovic sono state interrotte oggi, 3 giugno. L'attaccante serbo, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno, lascerà la squadra alla fine di questa stagione. Ora è libero di firmare con un altro club senza costi di trasferimento. La decisione segna la fine del rapporto tra il giocatore e la società.

(Adnkronos) – Dusan Vlahovic lascerà la Juventus. Oggi, mercoledì 3 giugno, si sono interrotte le trattative per il rinnovo dell'attaccante serbo, che vedrà quindi scadere il suo contratto con i bianconeri il prossimo 30 giugno e sarà quindi libero di cercarsi una nuova squadra a parametro zero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che riporta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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