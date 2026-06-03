Juventus interesse per Kluivert | è lui l’alternativa a Brahim Diaz

La Juventus sta valutando l'acquisto di un trequartista come alternativa a Brahim Diaz per il reparto offensivo. La società cerca un centrocampista capace di giocare in posizione centrale, compatibile con il modulo 4-2-3-1 adottato dall’allenatore. Tra i nomi sul tavolo c’è anche un giocatore di nazionalità olandese, noto per le sue capacità offensive. La trattativa è in corso, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sulle trattative o sui tempi di definizione.

La Juventus è alla ricerca di un trequartista per Spalletti. L’intenzione è quella di mettere a disposizione del tecnico bianconero un centrocampista capace di agire per vie centrali e che permetta l’utilizzo del 4-2-3-1. Tra i profili sondati nelle ultime settimane c’è stato quello di Brahim Diaz, che sarebbe il primo nome sulla lista, anche se le difficoltà della trattativa con il Real Madrid non sono poche. Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera sarebbe valutando come alternativa Justin Kluivert, protagonista nelle ultime stagioni in Premier League con la maglia del Bournemouth. La fattibilità dell’affare. L’interesse della Juventus per Kluivert non è un caso: l’olandese può agire da esterno offensivo, trequartista e seconda punta, tutte caratteristiche ricercate da Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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