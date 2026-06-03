Tre club stanno seguendo il difensore della Juventus, che non è considerato incedibile. La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha portato alla decisione di cedere alcuni giocatori. La società ha annunciato la volontà di vendere più calciatori per motivi finanziari, senza escludere trattative in corso. Cambiaso, tra i nomi sul mercato, potrebbe lasciare la squadra in questa finestra di trasferimenti.

La mancata qualificazione alla prossima edizione della Coppa dei Campioni non lascia scampo alla Juventus, a cui ora tocca inevitabilmente la “cessione in più”, come dichiarato qualche giorno fa dall’amministratore delegato bianconero Damien Comolli. Per cercare di sopperire al mancato apporto monetario che la UEFA garantisce ai club qualificati in Champions League, un sacrificio potrebbe arrivare dalle retrovie, con il nome di Andrea Cambiaso che resta sul taccuino dei possibili partenti dalla Continassa. Apertura alla cessione. Secondo la dirigenza della Vecchia Signora, l’ex difensore del Bologna è tutt’altro che incedibile: reduce da una stagione sottotono e largamente al di sotto delle aspettative, Cambiaso non sarebbe ritenuto un elemento imprescindibile della rosa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, Cambiaso non è incedibile: tre club sulle tracce del difensore

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