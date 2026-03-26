David lascia la Juventus? Questi due club sulle tracce del canadese

Si parla di un possibile trasferimento dell’attaccante canadese dalla Juventus a due club ancora da identificare. Le notizie recenti indicano che ci sono interesse e trattative in corso, ma non sono stati resi pubblici dettagli sui club coinvolti o sui tempi della eventuale operazione. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

. Le ultime sul possibile addio dell’attaccante canadese. Il mercato estivo della Juventus si preannuncia rovente, soprattutto sul fronte delle uscite. Tra i nomi caldi c’è quello di Jonathan David: l’attaccante canadese non sembra essere riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel progetto tattico disegnato da Luciano Spalletti e potrebbe fare le valigie a fine stagione. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La dirigenza bianconera è già al lavoro per trovare una sistemazione adeguata al giocatore, valutando le diverse piste internazionali. A fare il punto sul futuro del bomber ex Lille è intervenuto il noto giornalista Gianni Balzarini sul proprio canale YouTube, svelando scenari intriganti che riportano il centravanti in Ligue 1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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